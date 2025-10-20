Antonio De Matteo | nuovi ruoli tra cinema e TV fotografia d’impegno e testimonianze civili

Dopo l’affermazione ottenuta con Mare Fuori, Antonio De Matteo amplia il proprio raggio d’azione con progetti rilevanti tra cinema, televisione e attività a carattere civile, confermando maturità professionale e continuità artistica. Cinema d’autore e identità attoriale Nel panorama cinematografico, De Matteo figura tra i protagonisti di Succederà questa notte, nuovo lavoro firmato da Nanni Moretti. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Antonio De Matteo: nuovi ruoli tra cinema e TV, fotografia d’impegno e testimonianze civili

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sabato 18 ottobre sarà una giornata speciale per Matteo Pomogranato, Antonio Orlando e Guglielmo Ferrari che saranno ospiti della NextGen, l'Accademia parmigiana gestita dagli ex Azzurri Sebastiano Poma e Alex Sambucci. Per i ragazzi albisolesi il sogn - facebook.com Vai su Facebook

Antonio De Matteo, dal film Mia alla produzione Sky Piedone – Uno sbirro a Napoli - Volto dell’amatissimo Lino nella fiction tv Mare fuori, l'attore è attualmente nel cast di varie produzioni importanti che promettono di emozionare tantissimi spettatori. Lo riporta tg24.sky.it

Antonio De Matteo: “Dopo il ruolo di Lino in Mare Fuori sono andato in crisi. Per un periodo ho lavorato ad Amici” - Antonio De Matteo è Lino in Mare Fuori, la serie fenomeno Rai la cui trama si incentra sui ragazzi dell'IPM di Napoli, ma coinvolge anche le controverse guardie giurate, proprio come il suo ... Come scrive fanpage.it

Antonio De Matteo, serio e faceto all'Ambasciata di Madrid - In occasione della presentazione all'Ambasciata Italiana di Madrid della proposta televisiva dedicata di Rai Italia, insieme al ‘padrone di casa’, Giuseppe Buccino Grimaldi, anche Antonio De Matteo, ... Si legge su rainews.it