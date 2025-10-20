Antonia respira da sola primi segni di risveglio per la giovane di Paupisi

Il nuovo bollettino del Neuromed conferma progressi importanti: la 17enne è tracheotomizzata ma in respiro spontaneo, con parametri vitali stabili Arrivano notizie incoraggianti dal Neuromed di Pozzilli sulle condizioni di Antonia Ocone, la 17enne sopravvissuta alla tragedia di Paupisi. Dopo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

