Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 20 Ottobre | Sabrina ritorna Maria perde il controllo

La registrazione di lunedì 20 ottobre 2025 ha fatto perdere la pazienza anche alla conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi. La puntata ha visto al centro dell’attenzione Mario Lenti, Cinzia Paolini e tanti altri protagonisti del trono over. La dama Sabrina Zago aveva lasciato il programma per amore, ma le cose sono andate piuttosto male. Scopriamo insieme le anticipazioni dettagliate. Uomini e Donne anticipazioni: Mario Lenti chiude con Cinzia Paolini. Il primo momento importante della registrazione riguarda Mario Lenti, che ha deciso di mettere un punto alla sua frequentazione con Cinzia Paolini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 20 Ottobre: Sabrina ritorna, Maria perde il controllo

