Anticipazioni settimanali UeD | volano schiaffi dame in lacrime e abbandoni

Questa settimana sarà molto movimentata a Uomini e Donne. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 ottobre rivelano che una dama perderà il controllo contro un cavaliere arrivando a dargli delle sberle. Altre protagoniste scoppieranno in lacrime a causa di alcune decisioni prese dai cavalieri che stanno frequentando. Anche al Trono Classico non mancheranno discussioni molto accese e movimentate. Spoiler settimanali UeD Trono Over: schiaffi, pianti e chiusure. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative a questa settimana rivelano che, per quanto riguarda il Trono Over, si parlerà di Marina, la quale sta uscendo con Arcangelo. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Anticipazioni settimanali UeD: volano schiaffi, dame in lacrime e abbandoni

