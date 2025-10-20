Anticipazioni settimanali UeD | volano schiaffi dame in lacrime e abbandoni

Tutto.tv | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana sarà molto movimentata a Uomini e Donne. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 ottobre rivelano che una dama perderà il controllo contro un cavaliere arrivando a dargli delle sberle. Altre protagoniste scoppieranno in lacrime a causa di alcune decisioni prese dai cavalieri che stanno frequentando. Anche al Trono Classico non mancheranno discussioni molto accese e movimentate. Spoiler settimanali UeD Trono Over: schiaffi, pianti e chiusure. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative a questa settimana rivelano che, per quanto riguarda il Trono Over, si parlerà di Marina, la quale sta  uscendo con Arcangelo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

anticipazioni settimanali ued volano schiaffi dame in lacrime e abbandoni

© Tutto.tv - Anticipazioni settimanali UeD: volano schiaffi, dame in lacrime e abbandoni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

anticipazioni settimanali ued volanoUeD, le anticipazioni: grandi notizie per Flavio Ubirti, ritornano due corteggiatrici - Sorpresa per il tronista di "Uomini e Donne" Flavio Ubirti, tornano due corteggiatrici: ecco tutte le anticipazioni ... Da notizie.it

Uomini e Donne, anticipazioni: Isabella perde la pazienza e volano schiaffi in studio - Ieri, martedì 30settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Lo riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Anticipazioni Settimanali Ued Volano