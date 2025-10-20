Nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy., stasera 20 ottobre dalle 21:40 su Canale 5. Grande Fratello 20 ottobre: un’eliminazione a sorpresa. In studio i tre ex concorrenti nelle vesti di opinionisti: Cristina Plevani (vincitrice del primo GF) Ascanio Pacelli (quarta edizione, 2004) e Floriana Secondi (vincitrice della terza edizione). In primo piano la storia di Ivana che, con coraggio, ha raccontato il suo percorso di transizione e che questa sera incontrerà suo marito che ha qualcosa di importante da dirle. Le trame amorose che vedono Rasha al centro di una contesa tra Omer, Francesco e . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni Grande Fratello 20 ottobre, sorpresa per Ivana che incontrerà il marito