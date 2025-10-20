Anticipazione GF 2025 | la transizione di Ivana il televoto flash e il ritorno di Sonia Bruganelli

Per la puntata del Grande Fratello di lunedì 20 ottobre un grande ritorno, con Sonia Bruganelli ospite a un anno e mezzo dall'ultima partecipazione al programma. Nel 2024 aveva detto basta: "Finito per me il tempo di commentare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Nuova #Transizione 5.0 è il risultato del confronto con Confindustria e con il mondo produttivo: 4 miliardi di euro per sostenere l’#innovazione digitale ed energetica e consentire alle imprese italiane di affrontare e vincere la sfida della #competitività nella t - facebook.com Vai su Facebook

La crisi dell’#auto è la crisi dell'Europa: il suo epicentro è a #Bruxelles e si propaga su tutto il continente. Un anno fa il nostro #nonpaper ha aperto la strada ad una #transizione green pragmatica: abbiamo ottenuto la rimozione delle super-multe ai costruttor - X Vai su X

Anticipazione GF 2025: la transizione di Ivana, il televoto flash e il ritorno di Sonia Bruganelli - Le anticipazioni del GF di lunedì 20 ottobre Quanto ai temi al centro della nuova puntata del Grande Fratello, in primo piano ci sarà la storia di Ivana che ha raccontato il suo percorso di ... Secondo fanpage.it

Anticipazioni Grande Fratello stasera 20 ottobre: la rivelazione di Ivana e Jonas - Grande Fratello, anticipazioni puntata del 20 ottobre 2025: tensioni, rivelazioni e nuovi intrecci La puntata di lunedì 20 ottobre 2025 ... Da tuttosulgossip.it

Grande Fratello, anticipazioni del 20 ottobre: sorprese in diretta e un nuovo ritiro - Simona Ventura conduce la nuova puntata del Grande Fratello con il ritorno di Anita Mazzotta. Da dilei.it