Anticipazione GF 2025 | la transizione di Ivana il televoto flash e il ritorno di Sonia Bruganelli

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la puntata del Grande Fratello di lunedì 20 ottobre un grande ritorno, con Sonia Bruganelli ospite a un anno e mezzo dall'ultima partecipazione al programma. Nel 2024 aveva detto basta: "Finito per me il tempo di commentare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Anticipazione GF 2025: la transizione di Ivana, il televoto flash e il ritorno di Sonia Bruganelli - Le anticipazioni del GF di lunedì 20 ottobre Quanto ai temi al centro della nuova puntata del Grande Fratello, in primo piano ci sarà la storia di Ivana che ha raccontato il suo percorso di ... Secondo fanpage.it

anticipazione gf 2025 transizioneAnticipazioni Grande Fratello stasera 20 ottobre: la rivelazione di Ivana e Jonas - Grande Fratello, anticipazioni puntata del 20 ottobre 2025: tensioni, rivelazioni e nuovi intrecci La puntata di lunedì 20 ottobre 2025 ... Da tuttosulgossip.it

anticipazione gf 2025 transizioneGrande Fratello, anticipazioni del 20 ottobre: sorprese in diretta e un nuovo ritiro - Simona Ventura conduce la nuova puntata del Grande Fratello con il ritorno di Anita Mazzotta. Da dilei.it

