Another Love replica puntata 20 ottobre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 20 ottobre – la soap turca Another Love.  Nella puntata odierna Leyla e Kenan cercano indizi sul Giocattolaio e consultano Ahmet, l’editore di un giornale che sembra avere delle informazioni sui fatti accaduti il 7 settembre del 1995. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 11 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

