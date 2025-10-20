Pisa, 20 ottobre 2025 – Si è svolta nella mattinata di venerdì 17 ottobre, presso il cimitero di Riglione, la cerimonia di commemorazione del Maggiore di Artiglieria Gian Paolo Gamerra e dei suoi commilitoni, caduti il 9 settembre 1943 nei pressi di Stagno, in località Tombolo durante uno scontro con le truppe tedesche. Alla cerimonia, organizzata dal Comune di Pisa insieme alla Sezione di Pisa “Nicola Ciardelli” dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, hanno preso parte le autorità civili e militari, le associazioni d’Arma e partigiane, e i rappresentanti dei Comuni del territorio. Sono intervenuti il sindaco Michele Conti, il presidente della Provincia Massimiliano Angori, il presidente dell’A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anniversari: la città ricorda il sacrificio del Maggiore Gian Paolo Gamerra