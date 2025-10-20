Anna Grazia Maraschio capolista con Avs a Lecce | Torniamo a scrivere la storia

Lecceprima.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCEAnna Grazia Maraschio, avvocata penalista ed ex assessora regionale all’Ambiente, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre. Sarà capolista per Alleanza verdi e sinistra (Avs) nel collegio della provincia di Lecce.“C’è una storia che è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

