Anna Grazia Maraschio capolista con Avs a Lecce | Torniamo a scrivere la storia
LECCE – Anna Grazia Maraschio, avvocata penalista ed ex assessora regionale all’Ambiente, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre. Sarà capolista per Alleanza verdi e sinistra (Avs) nel collegio della provincia di Lecce.“C’è una storia che è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
