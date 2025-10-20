Ora è ufficiale: Anita Mazzotta rientra nella Casa del Grande Fratello 2025. Ebbene sì, la piercer di 26 anni, che aveva lasciato il gioco – sembrava definitivamente – ora è pronta a tornare in gioco. Questo accade per la felicità dei telespettatori, che si sono uniti nel primo televoto di questa edizione per eleggerla la favorita assoluta solo dopo qualche giorno. Infatti, il pubblico ha iniziato ad apprezzarla sin da subito. Non si sa se questo apprezzamento continuerà a restare così vivo nel tempo, ma di sicuro per ora risulta essere ancora lei la concorrente preferita di molti telespettatori. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Anita rientra al Grande Fratello: come, quando e cosa succederà