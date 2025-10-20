Anita Mazzotta rientra al GF dopo la scomparsa della mamma | Voglio chiudermi in una bolla al fuori non voglio pensare

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anita Mazzotta rientra nella casa del Grande Fratello dopo la scomparsa della madre. La gieffina ha deciso di riprendere parte al reality perché, come spiega ai suoi compagni d'avventura, non riesce a pensare a cosa accadrà dopo questo evento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

anita mazzotta rientra gfAnita Mazzotta rientra al GF dopo la scomparsa della mamma: “Voglio chiudermi in una bolla, al fuori non voglio pensare” - La gieffina ha dovuto lasciare il reality per raggiungere sua madre, venuta a mancare a seguito di ... Secondo fanpage.it

anita mazzotta rientra gfGrande Fratello, Anita Mazzotta rientra nella casa dopo il grave lutto che l'ha colpita - Nella nuova puntata di questa del Grande Fratello, Anita Mazzotta è rientrata nel reality, asserendo che era un desiderio della mamma e anche suo. Segnala ilmattino.it

anita mazzotta rientra gfIl ritorno di Anita Mazzotta - Dopo una breve assenza, però, questa sera è pronta a tornare in gioco. Come scrive grandefratello.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Anita Mazzotta Rientra Gf