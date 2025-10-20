Angelina Jolie regina di stile alla Festa del Cinema di Roma con un cape dress nero minimal sofisticato e sensuale Le attrici italiane rispondono con tailleur d’autore e dettagli ultra chic

R oma, alla cinquantesima edizione della Festa del Cinema, l’ingresso più atteso è quello di Angelina Jolie. Avvolta in un impeccabile total black, l’attrice americana conquista il red carpet con la sola forza della sua presenza. Succede alla première di Couture dove, ancor prima della trama, a colpire è il suo look. Costruito su una raffinata alternanza di texture opache e lucide, di strutture fluide e tagli architettonici. Angelina Jolie minimal, sofisticata e magnetica alla Festa del Cinema di Roma X Un abito che sembra cucito non solo sul corpo, ma sulla storia e sul momento. E un simbolo della sua complessità: a 50 anni, Jolie incarna con naturalezza quella rara miscela di forza, sensualità, grazia ed eleganza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

