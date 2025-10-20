Angelina Jolie conquista il red carpet di Roma con un total balck magnetico e sensuale per la première di Couture

A ngelina Jolie ha fatto il suo atteso ritorno sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025. La star di Hollywood ha partecipando alla première del suo nuovo film Couture, diretto da Alice Winocour. Per l’occasione, Jolie ha indossato un abito cappa total black firmato Alberta Ferretti, disegnato su misura dal direttore creativo Lorenzo Serafini. La silhouette leggermente cocoon, arricchita da tasche laterali, conferisce al capo un’aura minimal ma decisa. Il vero colpo di scena è sul retro: una profonda scollatura a goccia che svela la schiena e i suoi tatuaggi, aggiungendo un tocco sensuale e inaspettato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

