Angelina Jolie alla Festa del Cinema | Adoro essere a Roma il cinema italiano è fantastico

(askanews) – Tra le star più attese alla 20ma Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie, che ha sfilato sul red carpet dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per l’anteprima di Couture di Alice Winocour. Molti i fan che fin dalla mattina si sono appostati accanto al tappeto rosso per vederla e fotografarla da vicino. A sfilare con Jolie, oltre alla regista anche Anyier Anei e Louis Garrel. GUARDA LE FOTO Angelina Jolie incanta la Festa del Cinema di Roma: le sue foto più belle tra carriera e amori. «Adoro essere a Roma, e mi piace sentirmi connessa. in questo festival è come se la città ti dicesse ci teniamo all’arte, abbiamo i nostri artisti – e ovviamente il cinema italiano è fantastico – e diamo il benvenuto agli altri dal resto del mondo per lavorare insieme, per condividere delle storie. 🔗 Leggi su Amica.it

