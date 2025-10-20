Angelina Jolie alla Festa del Cinema | Adoro essere a Roma il cinema italiano è fantastico
(askanews) – Tra le star più attese alla 20ma Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie, che ha sfilato sul red carpet dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per l’anteprima di Couture di Alice Winocour. Molti i fan che fin dalla mattina si sono appostati accanto al tappeto rosso per vederla e fotografarla da vicino. A sfilare con Jolie, oltre alla regista anche Anyier Anei e Louis Garrel. GUARDA LE FOTO Angelina Jolie incanta la Festa del Cinema di Roma: le sue foto più belle tra carriera e amori. «Adoro essere a Roma, e mi piace sentirmi connessa. in questo festival è come se la città ti dicesse ci teniamo all’arte, abbiamo i nostri artisti – e ovviamente il cinema italiano è fantastico – e diamo il benvenuto agli altri dal resto del mondo per lavorare insieme, per condividere delle storie. 🔗 Leggi su Amica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Angelina Jolie vera diva sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 per la première del suo nuovo film “Couture”, di Alice Winocou. Per lei un abito cappa con tasche firmato Alberta Ferretti, disegnato appositamente per l’attrice dal direttore creativo L - facebook.com Vai su Facebook
Alla Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie presenta Couture di Alice Winocour, dramma sul cancro e sulla femminilità. L’attrice racconta la propria esperienza Video di Chiara Ugolini - X Vai su X
Angelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma 2025: il look dark chic con abito cappa e ankle boots di vernice - Tra le attrici più internazionali più attese della kermesse, Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 stupisce con un look elegante e misterioso allo stesso tempo ... Lo riporta vogue.it
Angelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma, il boato dei fan al red carpet - Ecco la diva Angelina al suo arrivo alla Festa del Cinema di Roma per la presentazione del film Couture. Come scrive ilgiornale.it
Festa del Cinema di Roma, pagelle look: Angelina Jolie casual chic (8), Luca Marinelli spaesato (5), Jasmine Trinca e i santini (7), Filippo Timi al caldo (5,5) - Il sabato sera è differente a Roma quando si è nel pieno della Festa del Cinema. leggo.it scrive