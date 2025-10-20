Angelillo e La Ginestra accendono la scena al Teatro Golden
Dal 23 ottobre al 2 novembre 2025, al Teatro Golden di Roma, Edy Angelillo e Michele La Ginestra tornano insieme con “La matematica dell’amore”, commedia di Adriano Bennicelli diretta da Enrico Maria Lamanna e prodotta da Fondazione Sipario Toscana Onlus. Un appuntamento che intreccia sentimento, leggerezza e pensieri sul tempo che passa. Una coppia artistica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
