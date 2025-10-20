Andria accusa | estorsioni con metodo mafioso tre arresti Polizia
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: “Non ti ho fatto niente ancora. già vai zoppo!. Se scendo ti devo frantumare tutto. il cervello te lo devo pestare!. mettiti in regola. ti devi sistemare. la testa te la tiro.”. Con minacce di questo genere venivano messe in atto estorsioni nei confronti dei commercianti di Andria da parte delle tre persone destinatarie dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai poliziotti della Sisco (Sezione investigativa del Servizio centrale operativo) di Bari e della Squadra mobile di Barletta Andria Trani. Gli indagati sono accusati, a vario titolo e in concorso tra loro, di estorsione, consumata e tentata, aggravata dal metodo mafioso, nonché detenzione e porto illegale di armi e materiale esplodente in luogo pubblico. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
