Andrea Sempio parla il nuovo legale Cataliotti

361magazine.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha difeso anche Wanna Marchi. Cambio di rotta per la difesa di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Esce di scena Massimo Lovati, il legale noto per le sue frequenti apparizioni televisive e le teorie sulla “massoneria bianca”, ed entra in squadra Liborio Cataliotti, 59 anni, avvocato reggiano e figlio di uno dei più noti penalisti della città. Cataliotti, conosciuto per aver difeso in passato  Wanna Marchi, Stefania Nobile e Davide Lacerenza, ha chiarito, a Corriere, fin da subito di voler tenere un profilo basso: «Non parteciperò al circo mediatico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

