N on c’è più nessuno a proteggerlo. Senza la regina Elisabetta, il mondo del principe Andrea si sta sgretolando a una velocità che probabilmente non si aspettava. E anche Carlo, il fratello re che vorrebbe risparmargli ulteriori umiliazioni, ora può fare ben poco per proteggerlo dal minaccioso coro di proteste – guidato dall’implacabile William – che si sta levando dal popolo britannico. Complici una serie di email che provano come l’ex duca abbia mentito riguardo alla data in cui sosteneva di aver interrotto ogni contatto con il pedofilo Jeffrey Epstein; e quel Nobody’s Girl, il memoir della sua accusatrice, Virginia Giuffre, in uscita domani in Gran Bretagna e colmo di rivelazioni da cui sarà difficile difendersi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Andrea non potrà più usare il titolo di duca, a rischio quello di principe