Andrea Laszlo De Simone | Non vado in tv e non faccio concerti ma sto benissimo così I social? Hanno ucciso i dubbi le sfumature

Vanityfair.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore torna con Una lunghissima ombra, un nuovo album «dedicato ai pensieri intrusivi». Tutti lo vogliono, ma lui non si concede. «Non perché sono snob, ma perché non sono capace. L'unico ostacolo tra me e una certa fama sono io». L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

