Andrea Laszlo de Simone e le mucche nel bagno

In bagno mi è apparsa una mucca. Stavo lì che fissavo le piastrelle, assorto nei miei pensieri, e solo chi come me vive in casa con altre sei persone, tanti siamo, può capire come a volte il bagno possa davvero diventare il solo posto dove starsene per qualche minuto in solitudine, quando mi sono accorto che su una di esse, su una piastrella, c’era l’immagine del volto di una mucca. Niente di mistico, quindi, né il volto di Gesù, né, che so?, Padre Pio, un santo considerato a torto minore, no, a me è apparsa una mucca. Nel senso, nei disegni in gres porcellanato delle piastrelle, ricordo perfettamente quanta fatica ha fatto il muratore che si è occupato di tagliarle per farle coincidere perfettamente con la pianta sghemba di quella stanza, tra anse e muretti lì dove ora si trova la doccia è stato immagino un lavoro difficile, di fatica oltre che di precisione, c’è chiaramente il volto di una mucca. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Andrea Laszlo de Simone e le mucche nel bagno

Leggi anche questi approfondimenti

Col terzo album di canzoni Andrea Laszlo De Simone compie una ricognizione suggestiva e abbacinata in un immaginario canzonettistico più spettrale che retrò, disimpegnandosi tra giocolerie da juke box anni Sessanta, psichedelia, folk-prog ed elettronica v - facebook.com Vai su Facebook

Etica e poetica di Andrea Laszlo De Simone, artigiano della canzone che fa musica per diletto, passione, necessità e quindi è un magnifico dilettante in mezzo a tanti mediocri professionisti del consenso. Leggi qui la nuova cover story di Rolling Stone: https:// - X Vai su X

Andrea Laszlo De Simone torna con un nuovo album (ma non sul palco): «Giuro, non sono un artista» – L’intervista - Il cantautore torinese spiega il motivo della sua poca esposizione, della rinuncia ai live e il senso che dà a quello che non riesce a definire un mestiere ... Riporta open.online

Laszlo, magnifico dilettante - Ha fatto un discone, ‘Una lunghissima ombra’, in cui musica i suoi e i nostri pensieri intrusivi in questo tempo complesso e infelice. Si legge su rollingstone.it

Andrea Laszlo De Simone - Una lunghissima ombra - La pubblicazione di “Una lunghissima ombra” è iniziata il primo giorno di questo 2025, anno in cui da subito è stato difficile anche solo darsi tregua, o non chiedersi “dove ho sbagliato? Come scrive ondarock.it