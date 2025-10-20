Come ogni anno, abbiamo la parte romantica. Alla fine, anche Ballando con le Stelle è diventato un laboratorio di sentimenti. Amori che nascono, altri che si spengono, e qualcuno che, forse, sta muovendo i primi passi proprio sotto i riflettori di Rai1. Questa volta nel mirino del gossip finiscono Andrea Delogu e Nikita Perotti, coppia di gara ma, secondo qualcuno, anche coppia sentimentale. Niente di confermato, certo, ma a La Volta Buona è bastato un accenno di Rossella Erra per scatenare il sospetto che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice intesa artistica. Le “rivelazioni” di Rossella Erra a La Volta Buona. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea Delogu, è flirt con Nikita Perotti? “Si vede che si amano”