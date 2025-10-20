Andrade, al momento ancora fuori da qualsiasi delucidazione sulla sua situazione, ha trascorso l’ultima parte di run in WWE in tag team con Rey Fenix. I due sono diventati anche n°1 contenders ai titoli di coppia. In una Q&A di Instagram, un utente ha chiesto ad Andrade come fosse stato lavorare con Fenix e Andrade ha risposto, che Fenix ha fatto emergere un angelo in lui e che sono diventati buoni amici. Andrade recently held an Instagram Q and A and he talked about teaming with Rey Fenix: “This dude brought my angel. When we where wrestling, we always spoke about stories what we would eat for dinner later. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Andrade: “Sono diventato molto amico di Rey Fenix”