Andrade | Sono diventato molto amico di Rey Fenix
Andrade, al momento ancora fuori da qualsiasi delucidazione sulla sua situazione, ha trascorso l’ultima parte di run in WWE in tag team con Rey Fenix. I due sono diventati anche n°1 contenders ai titoli di coppia. In una Q&A di Instagram, un utente ha chiesto ad Andrade come fosse stato lavorare con Fenix e Andrade ha risposto, che Fenix ha fatto emergere un angelo in lui e che sono diventati buoni amici. Andrade recently held an Instagram Q and A and he talked about teaming with Rey Fenix: “This dude brought my angel. When we where wrestling, we always spoke about stories what we would eat for dinner later. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
