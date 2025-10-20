Ancora uno sciopero di autobus e corriere
Quattro ore di sciopero sui bus urbani ed extraurbani per venerdì prossimo, 24 ottobre: i servizi non saranno garantiti dalle 17 e 20 alle 21 e 20. È quanto ha indetto l'Associazione sindacale indipendente, un'organizzazione non riconosciuta da Arriva Udine con la quale non sono aperte. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
