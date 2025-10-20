Ancora tensioni al magazzino logistico di Pievesestina i sindacati | Prosegue il ' taglio' dei diritti dei lavoratori
“Non è ancora terminata la vertenza della Filt-Cigl, Fit-Cisl e Uil per la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale e degli accordi di secondo livello vigenti, da parte della Astercoop, esecutrice dell’appalto, nonostante ciò, la cooperativa ha pensato bene di tagliare ulteriori. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
