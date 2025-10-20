Ancora Sinner oggi parte l' Open di Vienna

È un finale di stagione intenso per Jannik Sinner che, battuto Alcaraz al Six KIngs Slam di Riad, è corso a Vienna per l'Erste Bank Open, uno dei due ATP 500 in programma questa settimana. Sinner, numero 2 del ranking mondiale e testa di serie numero 1 del torneo, debutta contro il tedesco Daniel Altmaier. Dove vedere Sinner-Altmaier oggi all'ATP 500 di Vienna in streaming. Possiamo seguire tutte le partite di Jannik Sinner a Vienna - a partire da quella di domani vs Daniel Altmaier in programma alle 13.

