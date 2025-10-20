Ancona candidata a capitale della cultura 2028 incontro alle Muse per la presentazione di concept e dossier

Anconatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Verranno presentate con una cerimonia ufficiale dal sindaco Daniele Silvetti e dagli enti sostenitori il prossimo 28 ottobre il concept e le linee guida del dossier di Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028. Una città di mare e di frontiera che ha costruito la propria identità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

