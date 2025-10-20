Tari per le chiese e gli altri luoghi di culto: quando devono essere pagati questi “oboli” per degli immobili che hanno delle funzioni pubbliche? A portare alla ribalta l’argomento è una recente risoluzione del Dipartimento delle Finanze (datata 15 settembre 2025). È stato ribadito che, almeno per la tassa sui rifiuti, non è prevista alcuna riduzione alla normativa di riferimento. Quando è ora di pagare la Tari, sono gli enti locali a dover prendere le decisioni di merito, ma dovranno sempre attenersi a un principio fondamentale: chi inquina paga. Tari, non spetta l’esenzione automatica. A definire le regole che stanno a monte della Tari è la legge n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Anche le chiese e i luoghi di culto devono pagare la Tari. Quando c’è l’esenzione