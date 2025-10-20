Anche l' Auditel si inchina all' Arma
Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Tg1 ) L’Italia si stringe attorno ai tre carabinieri morti per un’esplosione avvenuta durante uno sgombero nel veronese. Fanno impressione i numeri snocciolati dall’Auditel. Lo Speciale Tg1 con la diretta dei funerali di Stato dalla Basilica di Santa Giustina a Padova, con telecronaca di Giuseppe La Venia e dell’inviata Elena De Vincenzo, nel pomeriggio di Rai 1 ha coinvolto 1.766.000 telespettatori col 21.1% di share e 11mila utenti dai device. Bene anche Rete 4 che ha seguito la cerimonia con Tg4 Diario del Giorno speciale condotto da Sabrina Scampini: 506mila spettatori e il 5. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
