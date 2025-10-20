Anche la Bolivia volta le spalle al socialismo | chi è Rodrigo Paz Pereira il nuovo presidente di centrodestra
Con l’elezione a presidente del senatore Rodrigo Paz Pereira in Bolivia si chiudono ufficialmente vent’anni di socialismo e si afferma un vento nuovo di centrodestra. La Bolivia sta «riconquistando il suo posto sulla scena internazionale», ha detto Paz dopo la vittoria, riferendo di aver ricevuto anche un messaggio di congratulazioni da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Anche la Bolivia volta le spalle al socialismo: eletto Rodrigo Paz Pereira. Paz, che si insedierà l’8 novembre, ha ottenuto il 54,6% dei voti contro il 45,4% del suo rivale, l’ex presidente ad interim di destra Jorge “Tuto” Quiroga di Alianza Libre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
