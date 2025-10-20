Anche il vescovo Livio Corazza tra i visitatori di ' Nostalgia' la mostra dell' artista Grota che celebra i volti del paese
E' stata inaugurata sabato scorso, alla presenza del sindaco di Predappio Roberto Canali e dell'arista e professor Luigi Impieri, la mostra ‘Nostalgia’, un viaggio nei ricordi, luoghi e storie raccontate dai dipinti del pittore Franco Gianelli, in arte Grota. Domenica fra i visitatori c'era il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
“ ’ ’ ...” I Giovani della Comunità hanno incontrato il Vescovo Livio durante la Veglia Giovani in occasione della Visita Pastorale. I ragazzi hanno dialogato con il Vescovo sottoponendogli tre do - facebook.com Vai su Facebook
Focus sul centro: il vescovo incontra quartiere e associazioni - Livio Corazza, che da domani a domenica 21 settembre incontrerà le parrocchie dell’Unità pastorale del ... Da ilrestodelcarlino.it
Il vescovo: "Quest’anno valorizziamo il presepe" - Livio Corazza alla diocesi su come prepararsi alle festività nonostante le restrizioni: "Senza rinunciare mai alla mascherina" "Vinciamo il male con il bene. ilrestodelcarlino.it scrive