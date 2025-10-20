Anche Duolingo down per ore | cosa è successo ai server Amazon e perché ha colpito anche l’Italia

20 ott 2025

Gli utenti di Duolingo, la popolare piattaforma per l’apprendimento delle lingue, hanno segnalato oggi difficoltà di accesso e caricamento delle lezioni. I disservizi non riguardano solo l’app statunitense: numerosi servizi online, tra cui Snapchat, Roblox, Fortnite e Canva, sono stati colpiti da un guasto su Amazon Web Services (AWS), uno dei principali fornitori globali di infrastrutture. 🔗 Leggi su Feedpress.me

