Anastasio cancella i concerti per scarse vendite Salmo gli regala il palco | Tutto nato dopo il mio annuncio

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anastasio ha aperto il concerto di Salmo a Eboli, in Campania, dove il rapper sardo lo ha chiamato dopo l'ammissione di aver dovuto cancellare due date per scarsa vendita di biglietti. A Fanpage ha raccontato la sua emozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

