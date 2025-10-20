Anastacia #Ntktour 2026 torna a Padova al Gran Teatro Geox
La voce iconica di Anastacia torna in Italia con tre appuntamenti imperdibili del suo nuovo tour europeo #NTK 2026, che celebra i 25 anni di “Not That Kind”, l’album di debutto che l’ha consacrata tra le più grandi voci pop di tutti i tempi. L'unico appuntamento nel Nord-Est sarà quello al Gran. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
