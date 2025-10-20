Anastacia in concerto a Firenze | sarà una delle tre date italiane del nuovo tour europeo

Firenze, 20 ottobre 2025 – Grande notizia per gli appassionati di Anastacia: la cantante statunitense sarà in Italia per tre date del suo nuovo tour europeo #NTK 2026. Una di queste date sarà a Firenze, il 9 ottobre 2026. Anastacia, dunque, torna in Italia con tre appuntamenti di #NTK 2026, che celebra i 25 anni di Not That Kind, l'album di debutto che l'ha consacrata tra le più grandi voci pop di tutti i tempi. Dopo il successo del tour del 2025, che ha registrato oltre 60 date sold out in Europa e Regno Unito, Anastacia è pronta a riportare sul palco i suoi successi, insieme a nuove sorprese per celebrare un traguardo speciale della sua carriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

