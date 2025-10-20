Ammanchi nei conti della Fondazione di Modena sospeso un dipendente per sospetta frode
Dopo il caso aMo, che tanto ha fatto parlare di sè nei mesi estivi, un altro fatto analogo pare coinvolgere la Fondazione di Modena. A comunicarlo è stato lo stesso ente, che ha fato sapere che “seguito di verifiche amministrativo-contabili, in data 15102025 è emersa una attività fraudolenta ai. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Minori stranieri non accompagnati, lettera dell’assessora regionale Conti al Governo: «A oggi l’ammanco a livello regionale è di circa 16 milioni di euro» - facebook.com Vai su Facebook
#Migranti. Minori stranieri non accompagnati, lettera dell’assessora Conti al Governo: “Garantisca rimborso integrale delle spese già sostenute dai Comuni per l’accoglienza, a oggi l’ammanco a livello regionale è di circa 16 milioni di euro” La #notizia https:/ - X Vai su X
Ammanco in Fondazione di Modena, sospeso un dipendente per sospetta appropriazione indebita - Società: Il Cda ha già adottato i provvedimenti necessari per tutelare il patrimonio della Fondazione e garantire la piena trasparenza verso le autorità competenti ... Da lapressa.it