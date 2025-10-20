Ammanchi nei conti della Fondazione di Modena sospeso un dipendente per sospetta frode

Dopo il caso aMo, che tanto ha fatto parlare di sè nei mesi estivi, un altro fatto analogo pare coinvolgere la Fondazione di Modena. A comunicarlo è stato lo stesso ente, che ha fato sapere che “seguito di verifiche amministrativo-contabili, in data 15102025 è emersa una attività fraudolenta ai. 🔗 Leggi su Modenatoday.it