Ammanchi nei conti della Fondazione di Modena sospeso un dipendente per sospetta frode
Dopo il caso aMo, che tanto ha fatto parlare di sè nei mesi estivi, un altro fatto analogo pare coinvolgere la Fondazione di Modena. A comunicarlo è stato lo stesso ente, che ha fato sapere che “seguito di verifiche amministrativo-contabili, in data 15102025 è emersa una attività fraudolenta ai. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ammanchi nei conti della Fondazione di Modena, sospeso un dipendente per sospetta frode https://ift.tt/AmL9Jth https://ift.tt/KhUZzob - X Vai su X
Il Governo è come lo sceriffo di Nottingham La nostra assessora al Bilancio Roberta Li Calzi in questi giorni ha ben spiegato, come il Governo stia spolpando letteralmente i conti degli enti locali. Ci hanno già tagliato l’anno scorso a livello nazionale 2 miliardi - facebook.com Vai su Facebook
Ammanco in Fondazione di Modena, sospeso un dipendente per sospetta appropriazione indebita - Società: Il Cda ha già adottato i provvedimenti necessari per tutelare il patrimonio della Fondazione e garantire la piena trasparenza verso le autorità competenti ... Scrive lapressa.it
Fondazione di Modena, scoperti degli ammanchi nei conti: sospeso un dipendente - E’ questa la motivazione che ha spinto l’ente, a seguito di opportune verifiche, a sospendere in via cautelare un dipendente, accusato di frode ... Scrive msn.com