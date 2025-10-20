Amico bulldog Così politici e celebrità si sono innamorati

Di sottofondo alla scrittura non c'è una musica d'ambiente. Neppure il "sordo acciottolio" di altre tastiere che animava lo stanzone della cronaca al The City Light raccontato da Tom Wolfe nel Falò.

Il pilota ha appena realizzato un ritratto con i Lego per ricomporre un vuoto lasciato dal suo cane, il bulldog che lo ha accompagnato per dodici anni. E ci ricorda che la scomparsa di un amico a quattro zampe è un dolore vero, che merita ascolto e spazio - X Vai su X

“Non sappiamo se si sveglierà.” In queste parole, spezzate dal dolore, c’è tutta la fragilità di Lewis Hamilton. Non quella del pilota, sette volte campione del mondo, ma quella dell’uomo, del compagno e dell’amico. Perché Roscoe non è solo un bulldog: è part - facebook.com Vai su Facebook

