Il ballerino tarantino è tornato ad Amici dopo un grave infortunio. Scopri la sua storia, il legame con Emanuel Lo e perché è uno dei favoriti di quest’anno. Amici 25 è partito col botto, e tra i banchi della nuova classe c’è un volto che sa già cosa vuol dire lottare: Alessio Di Ponzio, ballerino tarantino classe 2007, è tornato. Ma stavolta non è solo un allievo: è un simbolo di resilienza. Chi segue il talent di Maria De Filippi ricorderà bene il suo volto. Alessio era uno degli allievi della scorsa edizione, ma il suo percorso si è interrotto bruscamente a gennaio, quando durante una lezione un atterraggio sbagliato gli ha procurato una frattura al piede. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Amici, Alessio Di Ponzio: Ecco Chi E’ Il Ballerino!

Prima esibizione della gara di ballo: Alessio con questo passo a due insieme a Giulia conquisterà una posizione alta in classifica? #Amici25

