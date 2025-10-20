Amici 25 provvedimenti disciplinari in arrivo? Lorella Cuccarini furiosa
È scoppiata una vera bufera nella scuola di Amici 25. La professoressa Lorella Cuccarini ha avuto un durissimo confronto con il suo allievo Michele Ballo. Tutto è partito da alcune frasi del cantante pronunciate dopo la puntata domenicale. Il ragazzo si è lamentato di non trovarsi in sintonia con le scelte della sua insegnante. Parole che hanno profondamente infastidito Lorella, portandola a un duro faccia a faccia che ha lasciato senza parole i fan del programma di Maria De Filippi. Amici 25: lo sfogo di Michele Ballo nel post puntata. Dopo l’esibizione di Sognami di Biagio Antonacci, Rudy Zerbi aveva commentato che il brano non fosse nelle corde di Michele Ballo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
