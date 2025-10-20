Amici 25 Lorella Cuccarini contro Michele Ballo | Comportamento inaccettabile! Non sei ancora nessuno VIDEO

Nella scuola di Amici 25 è scoppiata un acceso confronto tra la professoressa Lorella Cuccarini e il suo allievo Michele Ballo: ecco cosa è successo tra i due!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, Lorella Cuccarini contro Michele Ballo: "Comportamento inaccettabile! Non sei ancora nessuno" (VIDEO)

Altre letture consigliate

Lorella Cuccarini è entrata in punta di piedi nella scuola di "Amici" e si è presa il cuore di tutti ? #mediaset #canale5 #tv #tvitaliana #Amici #MariaDeFilippi #lorellacuccarini #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25, Lorella Cuccarini contro Michele Ballo: "Comportamento inaccettabile! Non sei ancora nessuno" (VIDEO) - Nella scuola di Amici 25 è scoppiata un acceso confronto tra la professoressa Lorella Cuccarini e il suo allievo Michele Ballo: ecco cosa è successo tra i due! Come scrive comingsoon.it

Amici 25, cosa è successo nel daytime: tensione in casetta, lo sfogo di Michele scuote Lorella Cuccarini - Non è stato un daytime facile nemmeno per Michele, cantante della squadra di Lorella Cuccarini. msn.com scrive

Amici 25, Michele si lamenta delle assegnazioni, Lorella Cuccarini: 'Presuntuoso, non sei nessuno' - La professoressa Cuccarini ha rimproverato il suo allievo Michele per l'atteggiamento che ha avuto dopo l'ultima puntata: 'Vola basso' ... Si legge su it.blastingnews.com