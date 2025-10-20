Michele Ballo Bertin è uno dei nuovi protagonisti di Amici 25. Ventun anni, originario di Padova, Michele ha mostrato sin da subito una personalità decisa e un approccio musicale unico, capace di fondere canto e strumenti classici. Dopo esperienze in ambito accademico e televisivo, il giovane artista si è guadagnato l’accesso ufficiale alla scuola di Maria De Filippi. Tuttavia non è nuovo nel Mondo dello Spettacolo: scopriamo insieme perchè. La prima esibizione di Michele Ballo ad Amici 25. Michele Ballo ha stupito tutti con un’esibizione che ha unito voce e violoncello, ricevendo tre “sì” convinti dai professori di canto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, chi è Michele Ballo: età, social e perchè è già stato in TV