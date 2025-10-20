Sa precisamente data e ora dell’ultima volta che è successo. Soprattutto perché le conseguenze, dice, non potrà mai scordarsele finché campa. L’ultima volta che Gwyneth Paltrow si è ubriacata è stato epico. Parole sue. Anche perché con lei c’era «una delle mie migliori amiche di sempre». Una che di alcol se ne intende, visto che ha mollato Hollywood per produrre vino: Cameron Diaz. L’ultima volta che Gwyneth Paltrow si è ubriacata. Parlando con British Vogue, che le ha dedicato la copertina di novembre, Gwyneth Paltrow, 53 anni, ha raccontato per filo e per segno l’ultima volta che si è «sentita veramente ubriaca». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Amiche e ubriache: l'ultima volta che Gwyneth Paltrow si è data all'alcol era con Cameron Diaz. Una scena che non scorderà mai nella vita