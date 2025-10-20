America' s Cup Manfredi | Sfida decisiva per la città serve migliorare i servizi

“Ritengo l’ America’s Cup una sfida decisiva per la città su cui ci stiamo impegnando al massimo. Un evento globale con un ritorno economico e di immagine importantissimi. Dobbiamo migliorare sul piano dei servizi ma ho riscontri positivi su questo aspetto”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto in apertura del Prix Italia Rai a Palazzo reale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - America's Cup, Manfredi: "Sfida decisiva per la città, serve migliorare i servizi"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ieri, 10 ottobre si è tenuta la presentazione della 38ª edizione dell’America’s Cup, che si svolgerà a Napoli nel 2027. Presenti all’incontro: Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali Napoli; il sindaco, Gaetano Manfredi, il capo di gabinetto del - facebook.com Vai su Facebook

De Luca attacca Manfredi su San Carlo e America’s Cup: “I nemici di Napoli sono in città non fuori" - X Vai su X

America's Cup, Manfredi: "Sfida decisiva per la città, serve migliorare i servizi" - (LaPresse) "Ritengo l'America's Cup una sfida decisiva per la città su cui ci stiamo impegnando al massimo. Secondo ilmattino.it

America’s Cup a Napoli: “Si parte a maggio 2027”. Solo le Olimpiadi hanno impatto economico e occupazionale superiore - Manfredi: «Questa sfida non è solo la mia sfida, ma la nostra sfida» ... Segnala ilcorrieredelgiorno.it

Bagnoli, nasce il museo dell'America's Cup: «Patto tra club nautici» - Un museo dell’America’s Cup a Città della scienza per coniugare due vocazioni: quella scientifica e quella sportiva. Come scrive ilmattino.it