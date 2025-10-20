America' s Cup Manfredi | Sfida decisiva per la città serve migliorare i servizi

“Ritengo l’ America’s Cup una sfida decisiva per la città su cui ci stiamo impegnando al massimo. Un evento globale con un ritorno economico e di immagine importantissimi. Dobbiamo migliorare sul piano dei servizi ma ho riscontri positivi su questo aspetto”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto in apertura del Prix Italia Rai a Palazzo reale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

