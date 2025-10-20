Ambiente Terni perde 15 posizioni nel Rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente | male Pm10 e mobilità sostenibile bene la raccolta differenziata
Il Sole 24 ore e Legambiente hanno pubblicato il “Rapporto Ecosistema Urbano” 2025, ovvero risultati qualitativi sullo stato ambientale delle città italiane, ottenuti nei 19 indicatori che coprono sei aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. La città di Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Ambiente, ‘#Ecosistema #urbano 2025’: #Perugia sale, #Terni perde 15 posizioni - X Vai su X
Il Consiglio di Stato chiede delucidazioni sulla tipologia di impianti al Mase. Sentenza rimandata #Terni #ministerodellasalute #ambiente #BIOTER #ConsigliodiStato #umbria - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti e ciclabili, auto e aria: Perugia recupera ma poco, Terni perde 15 posizioni - Nuovo rapporto Ecosistema urbano di Legambiente: il capoluogo di regione in 38esima posizione, la città dell'acciaio scivola alla 60esima ... Da umbria24.it
Terni, perde l'equilibrio e cade dall'impalcatura a Cesi: grave operaio di 65 anni - E’ caduto dall’impalcatura mentre lavorava nel cantiere che sta ristrutturando il tetto di un’abitazione privata nel centro storico di Cesi. ilmessaggero.it scrive