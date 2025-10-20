Troppe auto e poche piste ciclabili, nei capoluoghi di Provincia è ancora lontana la svolta ecologica: secondo Legambiente è Reggio Calabria la peggiore. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Ambiente, nei capoluoghi di Provincia svolta ecologica lontana. Reggio Calabria la peggiore