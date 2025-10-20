ambasciatori scomparsi e ambasciate bloccate prosegue la guerra fredda tra londra e pechino

La scomparsa dell’ambasciatore cinese nel Regno Unito, Zheng Zeguang, sta lasciando un vuoto strategico nella rete diplomatica della Cina a Londra. Zheng non compare in pubblico da agosto 2025, e la sua assenza viene collegata all’arresto di Liu Jianchao, ex capo del Dipartimento Internazionale del Partito Comunista Cinese, figura chiave delle relazioni estere di Pechino, coinvolto in un’indagine anticorruzione. Liu, considerato fino a pochi mesi fa un possibile ministro degli Esteri, è stato rimosso dal suo incarico e sostituito da Liu Haixing, senza dichiarazioni ufficiali. Un colpo alle reti diplomatiche e di intelligence. 🔗 Leggi su It.insideover.com

