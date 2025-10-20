Amazon Web Services down in tutto il mondo | disservizi per decine di app

Centinaia di servizi e piattaforme online sono inaccessibili in Italia e nel resto del mondo. Amazon Web Services, servizio di cloud computing cui si appoggiano numerose realtà online, ha registrato infatti nella mattina di lunedì 20 ottobre diversi problemi, mandando in tilt una grossa fetta del web. La lista di siti andati giù è lunghissima: si va dal gaming di Roblox e Clash Royale alle applicazioni di messaggistica Snapchat e Signal, passando per l’intelligenza artificiale Perplexity, il servizio di editing per immagini Canva e quello per pagamenti di PayPal Venmo. Senza dimenticare tutta la galassia di Amazon, dallo streaming di Prime Video all’assistente digitale Alexa passando per l’e-commerce. 🔗 Leggi su Lettera43.it

