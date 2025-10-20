Amazon Web Services a terra da Snapchat a Fortnite mezzo Internet in tilt per oltre due ore

Una vasta interruzione ai server di Amazon Web Services (Aws) nell’Est degli Stati Uniti ha causato nella mattinata italiana un’ondata di problemi ai server di molte applicazioni che utilizzano i servizi dell’azienda di Seattle per archiviare i loro dati e procedere al loro sfruttamento computazionale. Someone said GLOBAL AWS OUTAGE? Because it seems like everything is down. Major AWS outage disrupts several services like Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite, Perplexity, Airtable, MyFitnessPal, Canva, and McDonald's app due to high error rates and latencies. AWS is investigating;. pic.twitter.comRbYXGUGENe — Hackmanac (@H4ckmanac) October 20, 2025 Amazon comunica che nella notte americana sono state segnalate interruzioni nell’operatività dei server della Virginia settentrionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Amazon Web Services a terra, da Snapchat a Fortnite mezzo Internet in tilt per oltre due ore

