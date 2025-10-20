Amazon web service va ko e paralizza mezza internet | ecco cosa è successo chi è colpito e quali sono le conseguenze

Questa mattina un’interruzione dei servizi della piattaforma cloud Amazon Web Services (AWS) ha causato un vero e proprio “black-out” di gran parte di internet: app popolari, giochi online, piattaforme finanziarie e persino smart-home sono risultati inaccessibili o molto rallentati. In questo articolo spieghiamo cosa è successo, chi è stato colpito, perché succede, e quali sono le conseguenze immediate e future per utenti, imprese e infrastrutture digitali. Cosa è successo. Il malfunzionamento è stato segnalato dalle 8:00 circa (ora CET) del 20 ottobre 2025, e ha riguardato in particolare la regione “US-EAST-1” (Virginia, USA) della rete AWS. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

