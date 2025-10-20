Amazon punta sul nucleare modulare per alimentare l’intelligenza artificiale

Quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon accelera sulla strada dell’energia pulita e svela i dettagli di uno dei primi reattori nucleari modulari degli Stati Uniti. Il colosso tecnologico ha annunciato il progetto ‘ Cascade Advanced Energy Facility’, che sorgerà a Richland, nello Stato di Washington, in collaborazione con Energy Northwest (l’agenzia statale per i servizi pubblici) e la società X-energy, specializzata nello sviluppo di piccoli reattori modulari (SMR). La mossa rientra nella strategia di Amazon per soddisfare la crescente domanda energetica dei suoi servizi cloud e delle piattaforme di intelligenza artificiale, settori ad altissimo consumo di elettricità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

amazon punta sul nucleare modulare per alimentare l8217intelligenza artificiale

© Quotidiano.net - Amazon punta sul nucleare modulare per alimentare l’intelligenza artificiale

Altri contenuti sullo stesso argomento

amazon punta nucleare modulareAmazon punta sul nucleare per l'intelligenza artificiale - 100 di nuova generazione per fornire 960 megawatt di energia pulita, ma ci vorranno ancora diversi anni per realizzarla. Scrive msn.com

Così Amazon userà energia nucleare per far funzionare Alexa e il cloud - energy per la realizzazione del Cascade Advanced Energy Facility, uno dei primi impianti nucleari modulari degli Stati Uniti. Come scrive hwupgrade.it

amazon punta nucleare modulareAmazon svela nuovi dettagli sulle sue centrali nucleari all'avanguardia - I render mostrano un impianto incredibilmente compatto e snello (per una centrale nucleare): l'obiettivo è di realizzarne 12 entro il 2030. Lo riporta hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Amazon Punta Nucleare Modulare