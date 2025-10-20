Amazon punta sul nucleare modulare per alimentare l’intelligenza artificiale
Amazon accelera sulla strada dell’energia pulita e svela i dettagli di uno dei primi reattori nucleari modulari degli Stati Uniti. Il colosso tecnologico ha annunciato il progetto ‘ Cascade Advanced Energy Facility’, che sorgerà a Richland, nello Stato di Washington, in collaborazione con Energy Northwest (l’agenzia statale per i servizi pubblici) e la società X-energy, specializzata nello sviluppo di piccoli reattori modulari (SMR). La mossa rientra nella strategia di Amazon per soddisfare la crescente domanda energetica dei suoi servizi cloud e delle piattaforme di intelligenza artificiale, settori ad altissimo consumo di elettricità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
